Mbappé desfalcará Real Madrid contra o Pachuca na Copa de Clubes

Kylian Mbappé não viajará a Charlotte para o segundo jogo do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, contra o Pachuca do México, informou à AFP neste sábado (21) uma fonte do clube espanhol.

O astro francês passou algumas horas em um hospital na quinta-feira para fazer exames e receber tratamento depois de apresentar um quadro agudo de gastroenterite.

Mbappé está melhorando "pouco a pouco", segundo a fonte do clube, mas não viajará com seus companheiros à cidade da Carolina do Norte para enfrentar o Pachuca, no domingo, pelo Grupo H da Copa de Clubes.