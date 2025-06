Medvedev vence Zverev e vai à final do ATP 500 de Halle

Medvedev não chegava a uma final desde março de 2024, quando foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Indian Wells.

Ex-número 1 do mundo e campeão do US Open em 2021, o russo de 29 anos buscará seu 21º título no circuito e o primeiro desde a vitória no Masters 1000 de Roma em 2023.

