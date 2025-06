Milhares de pessoas vão à Europride em Lisboa

Entre bandeiras arco-íris e música eletrônica, milhares de pessoas marcharam neste sábado (21) em Lisboa por causa da EuroPride, evento anual destinado a promover os direitos das pessoas LGBTQIA+.

Empunhando bandeiras que defendem a igualdade de direitos, uma multidão composta por pessoas de vários países da Europa marchou pela Avenida da Liberdade, principal via da capital portuguesa, atrás de grandes veículos decorados com balões de todas as cores.

"É importante estar aqui para que nossos direitos sejam ouvidos e lutar pelo nosso reconhecimento", pois "a liberdade pode ser perdida a qualquer momento", disse à AFP Claudia Trindade, lisboeta de 29 anos.