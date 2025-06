Ministro do Trabalho da Bolívia morre de causas ainda investigadas

O ministro do Trabalho da Bolívia, Erland Rodríguez Lafuente, morreu hoje dez meses após assumir o cargo, por causas que estão sendo investigadas, informou o governo de Luis Arce.

Em comunicado oficial, o Vice-Ministério das Comunicações indicou que havia "tomado conhecimento do falecimento" do ministro Rodríguez, sem informar as causas da morte.

Não obstante, acrescentou que o governo central instruiu "que se realizem as investigações correspondentes sobre o ocorrido".