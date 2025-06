MP denuncia Payet por violência psicológica contra mulher no Brasil

Autoridades brasileiras indiciaram o jogador de futebol francês Dimitri Payet por violência doméstica em um tribunal do Rio de Janeiro, após uma mulher denunciá-lo por agressões físicas e psicológicas, confirmou o Ministério Público na sexta-feira (20).

Uma brasileira que afirma ter tido um relacionamento amoroso com o ex-jogador do Vasco da Gama e do Olympique de Marselha o denunciou à polícia em março por "violência física, moral, psicológica e sexual".

"Foi oferecida denúncia em face de Dimitri Payet, distribuída ao VII Juizado de Violência Doméstica", confirmou o Ministério Público do Rio de Janeiro à AFP em um e-mail na sexta-feira.