Rebeldes do Iêmen ameaçam atuar contra navios dos EUA no Mar Vermelho se Washington atacar o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a si mesmo "duas semanas", no máximo, para decidir sobre uma eventual participação de seu país nos bombardeios de seu aliado israelense.

Os insurgentes iemenitas, apoiados pelo Irã, realizaram dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra em Gaza em 7 de outubro de 2023, alegando que agem em solidariedade com os palestinos.

Eles atacaram barcos que consideram relacionados com Israel perto do Iêmen, assim como embarcações dos Estados Unidos, antes do acordo de cessar-fogo em maio com Washington.

"O inimigo israelense busca controlar completamente a região (...) com o claro apoio e participação dos Estados Unidos, e tenta eliminar a República Islâmica do Irã, que considera o maior obstáculo à realização de seu projeto", declarou Yahya Sari.

"Portanto, qualquer ataque e agressão dos Estados Unidos apoiando o inimigo israelense contra o Irã (...) não poderá ser ignorado", ameaçou.

