Regulador de aviação pede à Air India que demita funcionários

O regulador de aviação civil de Nova Deli ordenou à Air India que destituísse três funcionários de seus cargos devido a "falhas sistêmicas", segundo uma diretriz acessada pela AFP neste sábado (21), em meio à investigação da companhia aérea após um acidente fatal.

A instrução da Direção Geral de Aviação Civil (DGCA) não especifica se está relacionada com o acidente ocorrido em 12 de junho em Ahmedabad, no qual todos, exceto um dos 242 ocupantes do avião, morreram, além de 38 pessoas em terra.

A ordem da DGCA aponta que as declarações voluntárias da companhia aérea "indicam falhas sistêmicas na programação das tripulações, monitoramento do cumprimento e responsabilização interna".