Trump diz que instalações nucleares do Irã foram 'destruídas' e ameaça com mais ataques

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste sábado (21) que os ataques aéreos dos Estados Unidos "destruíram completa e totalmente" as instalações de enriquecimento nuclear do Irã e ameaçou com novos ataques caso Teerã não aceite a paz.

"Ou haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias. Lembrem-se de que ainda há muitos alvos", disse Trump em um discurso à nação.

"Se a paz não vier rapidamente, atacaremos esses outros alvos com precisão, velocidade e habilidade".