Xabi Alonso prevê 'jogo intenso' contra o Pachuca na Copa de Clubes

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, espera um "jogo intenso" contra o Pachuca do México na Copa do Mundo de Clubes, que o time espanhol precisa vencer para não se complicar no Grupo H da competição.

No cargo há menos de um mês, Alonso admitiu que ainda faz ajustes na equipe, depois do empate em 1 a 1 com o Al-Hilal na estreia no torneio disputado nos Estados Unidos, há três dias.

"Teremos um jogo intenso, muito importante, o qual queremos jogar bem e vencer. Nesta competição tão curta, na fase de grupos, depois do empate, temos a necessidade de vencer", disse o treinador espanhol em entrevista coletiva neste sábado (21), véspera do duelo com o Pachuca.