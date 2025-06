Alcaraz é campeão do ATP 500 de Queen's

Duas semanas depois de uma vitória épica em Roland Garros, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, conquistou o ATP 500 de Queen's neste domingo (22), ao derrotar na final o tcheco Jiri Lehecka (N.30).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-7 (5-7) e 6-2, em duas horas e oito minutos.

Com o título, o espanhol de 22 anos vai com confiança para o torneio de Wimbledon (30 de junho - 13 de julho): disputou em Queen's sua quinta final consecutiva em cinco torneios, com quatro vitórias (Monte Carlo, Roma, Roland Garros e Queen's), e uma derrota, em Barcelona, contra o dinamarquês Holger Rune.