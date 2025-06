Atentado contra igreja na Síria deixa ao menos 20 mortos

Pelo menos 20 pessoas morreram e 52 ficaram feridas, indicou a agência de notícias oficial Sana, citando um comunicado do Ministério da Saúde.

Jornalistas da AFP viram equipes de resgate levando os feridos do local e testemunharam um cenário de destruição.

Um comerciante vizinho contou que ouviu disparos e depois uma explosão.

As forças de segurança isolaram as imediações do local.

A segurança continua sendo um dos maiores desafios para as novas autoridades sírias, e a comunidade internacional pede que as minorias sejam protegidas e incluídas no processo de transição.

Uma testemunha, Larence Maamari, disse à AFP que "alguém entrou com uma arma" e começou a atirar, e depois as pessoas "tentaram contê-lo antes que se explodisse".