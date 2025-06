Bublik vence Medvedev e é campeão do ATP 500 de Halle

Com o título, seu segundo em Halle depois da conquista de 2023 e o quinto na carreira, Bublik pulará da 45ª para a 30ª posição no ranking da ATP que será publicado nesta segunda-feira.

Por sua vez, Medvedev (N.11), que disputava sua primeira final em 15 peses, voltará ao Top 10, na nona colocação.

Ex-número 1 do mundo e campeão do US Open em 2021, o russo de 29 anos não vence um torneio no circuito desde o Masters 1000 de Roma (saibro) de 2023.

tba/ole/pm/iga/cb

© Agence France-Presse