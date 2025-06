Capital ucraniana registra 'ataque maciço' de drones, denunciam autoridades

Jornalistas da AFP em Kiev ouviram o zumbido de um drone sobrevoando o centro da cidade e explosões, provavelmente de unidades de defesa aérea, bem como disparos, possivelmente de grupos móveis de defesa que tentavam abater a aeronave.

Em um abrigo antiaéreo no subsolo de um edifício residencial no centro de Kiev, umas dez pessoas esperavam que o ataque terminasse.

Sentados em cadeiras ou bancos, a maioria consultava as notícias em seus telefones, mas uma mulher e seu filho dormiam em camas dobráveis instaladas no local.

As cidades ucranianas têm sido alvo de ataques russos a cada noite, quando as negociações para um cessar-fogo com a Rússia estão em ponto morto.

