Cinco corpos são encontrados em ônibus carbonizado no México

Cinco corpos foram encontrados na madrugada deste domingo (22) em um ônibus carbonizado no porto de Acapulco, no sul do México, informaram autoridades.

A descoberta dos corpos ocorreu depois que as autoridades receberam um informe sobre um ônibus em chamas nas ruas da cidade, informou a Secretaria de Segurança Pública local.

O fogo foi apagado pelos bombeiros e no interior do veículo foram encontrados cinco corpos sem vida, "carbonizados", detalhou a fonte.