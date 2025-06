Com um a menos, Real Madrid vence Pachuca (3-1) no Grupo H da Copa de Clubes

Mesmo com um jogador a menos desde os sete minutos de jogo, o Real Madrid venceu o Pachuca do México por 3 a 1 neste domingo (22), no Bank of America Stadium, em Charlotte, e conseguiu sua primeira vitória no Grupo H da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, depois do empate com o Al-Hilal na estreia (1 a 1).

A expulsão do zagueiro Raúl Ascencio logo no início da partida não abalou o time merengue. Gonzalo García fez a sua parte e participou dos dois primeiros gols, marcados por Jude Bellingham (35') e Arda Güler (43').

O terceiro saiu dos pés de Federico Valverde (70'), após jogada trabalhada com Vinícius Júnior e Brahim Díaz.