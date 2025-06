EUA diz ter 'devastado' programa nuclear iraniano

Os Estados Unidos "devastaram o programa nuclear iraniano", mas não buscam uma mudança de regime, afirmou o Pentágono, neste domingo (22), no décimo dia da guerra entre Irã e Israel.

Depois de dias de suspense, o presidente americano, Donald Trump, anunciou, no sábado, que "as instalações-chave de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente destruídas" em ataques do exército americano contra três plantas: Fordo, escondida sob uma montanha, Natanz e Isfahan.

Em Teerã, jornalistas da AFP ouviram em toda a cidade o rugido dos aviões sobrevoando a capital.