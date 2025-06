Exército israelense disse que está 'verificando' os resultados do bombardeio dos EUA em Fordo

"Continuaremos a operar até atingirmos e alcançarmos nossos objetivos", disse ele.

Israel lançou um ataque sem precedentes contra o Irã em 13 de junho, com o objetivo declarado de impedir que o Irã construísse uma arma atômica, alegações que a República Islâmica tem negado consistentemente.

Seus militares atacaram centenas de locais ligados ao programa militar ou nuclear do Irã, mataram a liderança militar do Irã e diversos cientistas nucleares.

Os ataques de retaliação iranianos mataram 25 pessoas em Israel. No Irã, os ataques israelenses deixaram até agora mais de 400 mortos e 3.056 feridos, a maioria civis, de acordo com os números informados pelo Ministério da Saúde no sábado.

Os EUA bombardearam três instalações importantes do programa nuclear do Irã neste domingo, ataques que terão "consequências eternas", alertou Teerã.

