França, Alemanha e Reino Unido pedem contenção ao Irã

Dirigentes de França, Alemanha e Reino Unido pediram ao Irã, neste domingo (22), para "não empreender outras ações que possam desestabilizar a região" em resposta aos bombardeios americanos contra instalações nucleares iranianas.

"Pedimos ao Irã que inicie negociações que levem a um acordo que responda a todas as preocupações relacionadas com seu programa nuclear. Estamos dispostos a contribuir para esse objetivo, em coordenação com todas as partes", acrescentaram os três dirigentes em uma declaração conjunta.

far/sl/vk/eg/meb/mvv