GBU-57, a bomba antibunker que os EUA lançaram no Irã

"Somente os Estados Unidos têm a capacidade convencional" para destruir uma instalação desse tipo, afirmou à AFP antes do ataque Mark Schwartz, general americano que serviu no Oriente Médio e agora é especialista do centro de estudos Rand Corporation.

Essa "capacidade convencional", ou seja, não nuclear, é a GBU-57.

Localizada ao sul de Teerã, Fordow é uma usina de enriquecimento de urânio enterrada cerca de 100 metros abaixo do solo, fora do alcance das bombas israelenses.

- Como é lançada? -

Os aviões americanos B-2 são os únicos capazes de lançar esta bomba.

Segundo o Exército americano, sete bombardeiros B-2 Spirit, cada um com dois pilotos, participaram da operação no Irã.