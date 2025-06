Imprensa do Irã relata explosões próximas de reator nuclear

A imprensa iraniana noticiou que "uma forte explosão foi ouvida" neste domingo (22) na província de Bushehr, no sul do Irã, local da única usina nuclear do país, horas depois de os Estados Unidos bombardearem diversas instalações nucleares no país.

O jornal Shargh noticiou que dois locais ao redor da cidade de Bushehr foram "atacados pelo regime sionista". Agências de notícias iranianas relataram outra explosão na província central de Yazd.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) alertou no sábado que um ataque à usina resultaria em "uma liberação muito alta de radioatividade" por "centenas de quilômetros".