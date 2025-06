Israel fecha espaço aéreo após ataques dos EUA ao Irã

O espaço aéreo israelense está fechado até novo aviso "devido aos últimos acontecimentos", anunciou a autoridade aeroportuária de Israel neste domingo (22), após os bombardeios americanos no Irã.

"O espaço aéreo do Estado de Israel está fechado para entrada e saída devido aos últimos acontecimentos", afirmou a autoridade em um comunicado, acrescentando que "as travessias terrestres [com o Egito] e a Jordânia estão operando normalmente".

