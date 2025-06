Israelenses acordam em meio a escombros após ataques iranianos

No início da manhã, dezenas de socorristas israelenses inspecionam uma longa avenida devastada em um bairro rico ao norte de Tel Aviv, abrindo caminho por entre casas e prédios completamente destruídos e uma árvore arrancada.

Após os bombardeios americanos na madrugada de domingo (22, sábado no Brasil) contra instalações-chave do programa nuclear iraniano, Teerã disparou duas rodadas de mísseis contra Israel, onde alarmes soaram no norte e centro do país por volta das 7h30 (1h30 em Brasília).

Assim que o alerta foi desativado, moradores de Ramat Aviv correram para fora.