Juventus goleia Wydad (4-1) e se garante nas oitavas da Copa de Clubes

A joia turca Kenan Yildiz, com dois golaços, garantiu à Juventus uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, graças à goleada sobre o Wydad Casablanca por 4 a 1 neste domingo (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde os marroquinos não conseguiram retribuir o apoio apaixonado de sua torcida.

Yildiz, de 20 anos, foi fundamental nos três primeiros gols da Juve: forçou um gol contra do zagueiro Abdelmounaim Boutouil (6') e esbanjou talento e categoria para balançar as redes outras duas vezes (16' e 69').

O Wydad ainda diminuiu com Thembinkosi Lorch (25'), em mais um belo gol, mas nos acréscimos, Dusan Vlahovi? (90'+4') transformou a vitória em goleada e selou a classificação da Juventus às oitavas de final, depois dos 5 a 0 sobre o Al-Ain no jogo de estreia.