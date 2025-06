Mais de 65 mil israelenses conseguiram retornar desde início da guerra com Irã

Mais de 65 mil israelenses bloqueados no exterior devido ao fechamento do espaço aéreo desde o início da guerra com o Irã, em 13 de junho, puderam retornar a seu país, indicou neste domingo (22) a ministra dos Transportes.

"Até agora, mais de 65 mil israelenses retornaram para casa por mar, ar e terra" dos entre 100 e 150 mil que estavam no exterior quando começou a ofensiva israelense, disse Miri Regev.

Após uma interrupção de várias horas no domingo "devido a uma barragem de mísseis" disparados do Irã, os voos de repatriação foram retomados no início da tarde, indicou a ministra.