Manchester City atropela Al-Ain (6-0) e garante vaga nas oitavas da Copa de Clubes

- Festa do City -

O segundo tempo do Manchester City foi ainda melhor que o primeiro. O time do técnico Pep Guardiola sufocou o adversário e criou chances com facilidade, quase sempre pelo lado direito do ataque.

Bernardo Silva, com grande visão de jogo, era um perigo constante. Em grande jogada, segurou a bola na entrada da área do Al-Ain e fez ótimo passe para Gündogan, que não perdoou cara a cara com o goleiro.

Com o time embalado, todos os jogadores queriam se juntar à festa. O atacante Oscar Bobb avançou pela direita, cortou para o meio e bateu no canto pouco depois de sair do banco para entra no lugar do lateral Abdukodir Khusanov.

E o francês Rayan Cherki fechou o placar com um golaço de fora da área após bonita triangulação com Haaland fazendo o pivô.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, o City enfrentará a Juventus em Orlando, na próxima quinta-feira, para decidir quem vai às oitavas como líder da chave. Wydad Casablanca, que mais cedo foi derrotado pela Juve por 4 a 1, e Al-Ain não têm mais chances de classificação.