Moradores retêm dezenas de soldados colombianos em área dominada por guerrilha

Pelo menos 31 soldados do Exército colombiano continuam retidos desde sábado por moradores de uma região do sudoeste do país dominada pela guerrilha, informou neste domingo (22) um alto comandante militar.

Os militares realizavam uma operação em uma área conhecida como Cânion de Micay, no departamento de Cauca, quando foram retidos por civis, segundo o Exército.

Pelo menos 31 militares estão em poder da comunidade, disse à W Radio o general Federico Mejía, que garantiu que seus homens foram "sequestrados".