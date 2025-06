Otan chega a acordo sobre aumento de gastos militares; Espanha diz estar isenta

A Otan quer que a reunião nos Países Baixos sirva para oficializar essa meta de elevação drástica dos gastos militares, como exigido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O líder americano pediu que os países passem da meta atual de gasto de 2% do PIB para 5%, um salto que, para muitos países da aliança, representa um esforço gigantesco.

Contudo, nem mesmo Washington está perto desse objetivo, com 3,19% em 2024, segundo estimativas da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Em uma declaração em Madri, Pedro Sánchez confirmou o acordo, mas assegurou que o entendimento firmado isenta a Espanha da obrigação de aumentar seus gastos militares para 5% do PIB.

"A Espanha acaba de alcançar um acordo com a Otan [...] que nos permitirá cumprir nossos compromissos com a aliança [...] sem precisar aumentar nosso gasto em Defesa para 5% do PIB", afirmou.

"Respeitamos [...] o desejo legítimo de outros países de aumentarem seus investimentos em Defesa, caso desejem, mas nós não o faremos", disse o chefe de governo espanhol.