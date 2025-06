Programa nuclear iraniano: desde suas origens até a guerra atual com Israel

Também cruzou o limite quanto à quantidade de material, estabelecido em 202,8 quilos. Suas reservas atuais são 45 vezes maiores.

As negociações em Viena para reativar o JCPOA fracassaram no verão de 2022 e a cooperação com a AIEA se deteriorou.

Com o retorno de Trump ao poder, as conversas foram retomadas em abril entre Washington e Teerã, com a mediação do sultanato de Omã.

Mas quando o presidente afirmou estar "relativamente perto de um bom acordo" e uma sexta rodada estava prevista, Israel atacou seu inimigo em 13 de junho, bombardeando centenas de locais militares e nucleares.

- Nenhuma indicação -

Diante do fortalecimento do programa iraniano, a AIEA expressou em um relatório publicado no final de maio sua "forte preocupação".