River e Monterrey empatam sem gols pelo Grupo E da Copa de Clubes

O time argentino foi o que mais lutou por uma vitória no estádio Rose Bowl, o que lhe daria a vaga antecipada.

Os 'Millonarios', com a joia Franco Mastantuono como principal arma, encurralaram o Monterrey no segundo tempo, mas pararam na boa atuação do goleiro Esteban Andrada. Na reta final da partida, a equipe ficou com um jogador a menos pela expulsão do volante Kevin Castaño (90'+1).

Ex-Boca Juniors, Andrada frustrou a tentativa do River Plate de evitar um confronto de vida ou morte com a Inter, que horas antes venceu de virada o Urawa por 2 a 1.

O primeiro jogo entre times latino-americanos na Copa de Clubes se estendeu às arquibancadas do Rose Bowl, palco onde o Brasil foi tetracampeão mundial em 1994.

Ao todo, 57.393 espectadores acompanharam a partida, com público bem dividido entre torcedores do River e do Monterrey.

O time mexicano, motivado após o empate na estreia contra a Inter (1 a 1), acabou segurando o resultado que buscava, num jogo muito pegado, com 39 faltas, e pouco brilho de ambos os lados, a não ser por lampejos de Mantantuono e do espanhol Sergio Canales, cérebro do Monterrey.