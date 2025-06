Rüdiger, do Real Madrid, denuncia racismo em jogo contra o Pachuca

O zagueiro alemão Antonio Rüdiger, do Real Madrid denunciou um suposto ato racista na vitória do time merengue sobre o Pachuca do México por 3 a 1 neste domingo (22), em Charlotte, na segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Após uma confusão entre os jogadores nos minutos finais da partida no Bank Of America Stadium, o árbitro da partida, o brasileiro Ramon Abatti, fez um "X" com os braços para ativar o protocolo da Fifa contra a discriminação racial.

Abatti fez o gesto quando Rüdiger, de 32 anos, se incomodou depois de uma discussão com o zagueiro argentino Gustavo Cabral, capitão do Pachuca.