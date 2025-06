Trump sugere possibilidade de 'mudança de regime' no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu neste domingo (22) que "uma mudança de regime" no Irã é possível apesar de vários funcionários de seu governo terem insistido em que os ataques americanos contra instalações nucleares iranianas não tinham esse objetivo.

"Não é politicamente correto usar o termo 'mudança de regime', mas sim, o atual regime iraniano não pode fazer com que o Irã volte a ser grande. Por que não haveria uma mudança de regime? MIGA!!! [sigla para Make Iran Great Again]", publicou Trump em sua plataforma Truth Social, brincando com seu famoso acrônimo MAGA, como é conhecido o movimento ultraconservador americano "Make America Great Again" ("Torne os Estados Unidos Grandes Outra Vez").

