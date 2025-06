Botafogo terá '100% de respeito, mas zero medo' contra o Atlético, diz Renato Paiva

Paiva disse que o jogo contra o Atlético não será parecido com o do PSG, que o Botafogo derrotou por 1 a 0, na maior surpresa da competição até aqui.

"Me surpreenderia muito se o Atlético controlasse a bola de forma tão trabalhada como o PSG. O Atlético é uma equipe mais prática. Não é direto, o jogo deles é trabalhado, mas com dinâmicas diferentes da do Paris. Eles não têm a paciência, e isso não é uma crítica, o treinador só entende que pode chegar ao ataque de outra forma", analisou.

O treinador prometeu que o Botafogo não perderá sua essência: "Esperar que o Atlético tenha a bola a todo tempo e nós apenas defendermos, nós estaremos apenas retardando o gol deles. Temos que jogar".

Paiva disse que não se sente vaidoso com a atenção da mídia que está recebendo agora que o 'Glorioso' está acumulando vitórias.

"O que me envaidece é ver minha equipe jogar. Quando cheguei no hotel no outro dia não conseguia passar na porta, estava enorme", disse o treinador sobre a atuação da equipe contra o PSG.

