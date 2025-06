Catar diz que "interceptou" mísseis contra uma base americana

O Catar afirmou nesta segunda-feira (23) que interceptou mísseis iranianos lançados contra a base americana localizada em seu território, a maior do Oriente Médio.

"As defesas aéreas do Catar interceptaram com sucesso um ataque de mísseis contra a base aérea de Al Udeid", disse o Ministério da Defesa, especificando que o "incidente não deixou mortos nem feridos".

saa/feb/es-jvb/mb/ic/dd