Chanceler iraniano visita Moscou para consultas de 'gran importância'

As conversas abordarão a "situação regional e internacional após a agressão militar dos Estados Unidos e do regime sionista contra o Irã", segundo a mesma fonte.

A Rússia condenou com veemência no domingo os ataques americanos contra instalações nucleares no Irã, denunciando bombardeios "irresponsáveis" contra seu principal aliado no Oriente Médio.

Desde 13 de junho, primeiro dia dos ataques israelenses contra o Irã, Vladimir Putin se declara "pronto" para "desempenhar um papel de mediador com o objetivo de evitar uma nova escalada de tensões", segundo o Kremlin.

Mas sua proposta foi recebida com cautela pela União Europeia (UE). Bruxelas considera que a Rússia não poderia "ser um mediador objetivo".

Na sexta-feira, Putin tentou moderar a proposta de atuar como mediador no conflito entre Irã e Israel, ao afirmar que apenas oferecia "ideias" para a resolução.

Apesar das boas relações históricas da Rússia com Israel, os vínculos foram afetados desde o início da ofensiva russa na Ucrânia e da guerra conduzida por Israel em Gaza.