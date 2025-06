Como Trump despistou o ataque ao Irã

O normalmente falante Trump não disse nada aos jornalistas ao retornar à Casa Branca na noite de sábado, apenas um minuto após sua chegada programada para as 18h.

O primeiro bombardeiro B-2 lançou suas bombas apenas 40 minutos depois, às 18h40 horário americano (19h40 em Brasília), ou 2h10 de domingo, no horário iraniano.

Os últimos mísseis Tomahawk disparados de submarinos atingiram seus alvos às 19h05. Trump anunciou os ataques "muito bem-sucedidos" em uma mensagem em sua plataforma Truth Social às 19h50.

A Casa Branca então publicou imagens de Trump com aspecto pensativo na sala de crise, usando seu boné vermelho de beisebol com o lema do movimento MAGA.

"Esta foi uma missão altamente classificada com muito poucas pessoas em Washington cientes do momento ou da natureza deste plano", disse no domingo o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Dan Caine.

Mas as decisões difíceis estão longe de acabar para Trump, que se reuniu novamente com sua equipe na segunda-feira no Salão Oval.