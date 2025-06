Exército israelense diz que mísseis iranianos foram disparados 'há pouco' contra seu território

O Exército israelense informou nesta terça-feira (24, data local) que estava tentando interceptar mísseis iranianos lançados "há pouco" contra seu território, sem detalhar a hora em que foram disparados.

"Há pouco soaram as sirenes em várias partes de Israel após a identificação de mísseis lançados do Irã contra o Estado de Israel", indicou o Exército em comunicado publicado no Telegram às 23h de Brasília.

Antes disso, o presidente americano Donald Trump tinha anunciado uma trégua entre Israel e Irã que começaria por volta de 1h de Brasília desta terça-feira.