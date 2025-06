Gastos militares da Alemanha vão chegar a 3,5% do PIB em 2029

Até agora, o objetivo fixado pelo organismo era de 2% do PIB.

O governo do conservador Friedrich Merz, no cargo desde maio, se comprometeu com um aumento maciço de investimentos para rearmar a Alemanha e vai apresentar na terça-feira ao conselho de ministros seu projeto de orçamento de 2025, assim como as grandes diretrizes para 2026-2029.

