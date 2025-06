Irã executa homem condenado por espionagem para Israel

Teerã acusou Shayesteh de colaborar com o canal de televisão em persa Iran International, com sede em Londres e crítico do governo iraniano.

As autoridades iranianas consideram que a emissora está vinculada a Israel. No domingo, o Irã executou por enforcamento outro homem, Majid Mosayebi, também acusado de ser agente do Mossad.