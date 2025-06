Já garantido nas oitavas, Bayern enfrenta Benfica, que luta com Boca pela 2ª vaga

O Bayern de Munique, classificado para as oitavas de final e o time europeu mais consistente na Copa do Mundo de Clubes até o momento, pode decidir o destino do seu adversário, o Benfica de Ángel Di María, e consequentemente do Boca Juniors, nesta terça-feira (24), na última rodada do Grupo C.

Ao contrário dos demais times de ponta da Europa, que tiveram dificuldades como Real Madrid e PSG ou foram eliminados como o Atlético de Madrid, os alemães golearam o Auckland City, da Nova Zelândia, por 10 a 0 na estreia e, em seguida, derrotaram o aguerrido Boca Juniors por 2 a 1.

Os bávaros foram o primeiro time a vencer um time sul-americano em 10 partidas no torneio. Com seis pontos, o Bayern já está com as duas chuteiras nas oitavas de final.