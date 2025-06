John Textor vende sua parte do capital do Crystal Palace

John Textor, dono do Botafogo, vendeu os seus 43% das ações do Crystal Palace ao também empresário americano Woody Johnson, anunciou o clube londrino nesta segunda-feira (23).

"O Crystal Palace Football Club confirma que Robert Wood Johnson, 'Woody', empresário americano e coproprietário do New York Jets, assinou um contrato legalmente vinculante para comprar as ações do clube do Eagle Football", declarou a diretoria do Palace em comunicado.

Essas ações pertenciam a John Textor através do Eagle Football Group, empresa que controla o Botafogo, o Lyon da França e o Molenbeek da Bélgica, entre outros clubes.