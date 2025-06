Kirsty Coventry abre novo capítulo do COI

Primeira mulher e primeira africana na presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI), a zimbabuana Kirsty Coventry substituiu nesta segunda-feira (23) o alemão Thomas Bach no cargo de maior prestígio e responsabilidade política no esporte mundial.

A cerimônia de transição aconteceu em Lausanne (Suíça) com uma imagem simbólica: Bach cedendo o poder à candidata que apoiou nos bastidores e que foi eleita há três meses na Grécia.

Aos 41 anos, Coventry será a décima pessoa à frente do COI e inicia um mandato de oito anos, que pode ser prorrogado por mais quatro anos, e deve começar a trabalhar efetivamente na terça ou na quarta-feira consultando os mais de 100 membros da entidade para estabelecer "uma nova rota".