Não se deve permitir que Irã desenvolva a arma nuclear, diz chefe da Otan

"Não concordo que o que os Estados Unidos fizeram seja contrário ao direito internacional", acrescentou, quando questionado sobre a legalidade do bombardeio americano às instalações nucleares iranianas no domingo (22, sábado no Brasil).

Israel lançou um ataque israelense em 13 de junho contra seu grande rival regional, o Irã, com o objetivo de destruir as capacidades militares e nucleares de seu arqui-inimigo.

Os Estados Unidos, aliados de Israel, entraram no conflito ao bombardear as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, além da usina subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo.

