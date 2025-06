Nova série de explosões sacode capital iraniana, diz jornalista da AFP

Uma nova série de fortes explosões sacudiu Teerã na madrugada desta terça-feira (24, data local), segundo jornalistas da AFP presentes na capital iraniana.

Aviões militares sobrevoavam a cidade quando as explosões sacudiram o norte e o centro de Teerã, por volta das 3h locais (20h30 de segunda-feira em Brasília).

As explosões foram registradas horas antes da entrada em vigor de um cessar-fogo, previsto para as 4h GMT (1h em Brasília), segundo um anúncio do presidente americano Donald Trump.