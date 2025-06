'O fim do regime está próximo', diz à AFP filho de xá deposto do Irã

Esta figura da oposição iraniana também pediu à Europa e aos Estados Unidos para evitar "lançar uma boia de salvação" ao Irã do aiatolá Ali Khamenei, no poder desde 1989, sob a forma de negociações.

"O regime está se desintegrando [...] Vocês podem facilitar isso apoiando desta vez [o povo iraniano], sem lançar a este regime outra boia de salvação", acrescentou o opositor exilado nos Estados Unidos.

Sem entrar em detalhes, Pahlavi disse que tinha informações de que Khamenei estava em um bunker e que funcionários do alto escalão e membros da família do líder supremo estavam buscando maneiras de sair do Irã.

"Com base no que temos agora, ele ainda está em um bunker em algum lugar e, infelizmente, usando pessoas como escudo humano", afirmou o filho do falecido xá e de sua terceira esposa Farah Diba.

Ele também disse que recebeu indicações de membros das forças de segurança de que estavam dispostos a mudar de lado e se unir à oposição.

"Eles estão começando a se comunicar conosco do exército, do aparelho de inteligência [...] As pessoas verão isso de maneira mais tangível nos próximos dias e semanas", garantiu, sem especificar esses contatos.