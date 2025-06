'O futebol está cheio de surpresas', alerta técnico do Chelsea antes de jogo contra o Espérance

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, alertou nesta segunda-feira (23) sobre a força do Espérance, adversário do time inglês em jogo decisivo pela terceira e última rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, o mesmo do já classificado Flamengo.

Os 'Blues' (3 pontos) precisam pelo menos de um empate nesta terça-feira, na Filadélfia, para se juntarem ao Rubro-Negro (6 pontos) como representante da chave nas oitavas de final, enquanto os tunisianos têm a obrigação de vencer para se classificar.

Em jogo simultâneo em Orlando, o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC, que ainda não pontuou.