Oasis, da briga ao dinheiro, o lado comercial do retorno

Depois do primeiro show em Cardiff, o Oasis, cujos sucessos incluem 'Wonderwall', 'Don't Look Back in Anger' e 'Champagne Supernova', fará vários shows em sua cidade natal, Manchester, na semana seguinte.

Quase 1,4 milhão de ingressos foram vendidos para os shows no Reino Unido, gerando cerca de 240 milhões de libras (1,7 bilhão de reais), segundo o banco Barclays.

- 'Merchandising' -

E isso é apenas a ponta do iceberg. As vendas de 'merchandising', de camisas e quebra-cabeças, passando por roupas para bebês e utensílios de mesa, podem aumentar a receita total para cerca de 400 milhões de libras (2,9 bilhões de reais), segundo Grimes.

Os 24 shows fora do Reino Unido, incluindo México, Buenos Aires, Santiago e São Paulo, elevarão ainda mais a receita.

Ainda assim, o dinheiro gerado pelo retorno do Oasis fica ofuscado pela turnê recorde 'Eras Tour' de Taylor Swift, que arrecadou 2,2 bilhões de dólares (12 bilhões de reais) apenas com a venda de ingressos em 149 shows ao redor do mundo.