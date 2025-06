Observatório Vera Rubin no Chile revela primeiras imagens espetaculares

A fotografia revela essas estruturas consideradas berçários estelares dentro da Via Láctea com um detalhe sem precedentes e características que antes eram tênues ou invisíveis.

Outra imagem oferece uma vista panorâmica do aglomerado de galáxias Virgo.

A equipe também publicou um vídeo intitulado "O baú do tesouro cósmico", que começa com um close de duas galáxias antes de se afastar para revelar cerca de 10 milhões mais.

"O Observatório Rubin é um investimento em nosso futuro, que estabelecerá as bases do conhecimento atual sobre as quais nossos filhos construirão orgulhosamente o amanhã", afirmou Michael Kratsios, diretor do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca.

Equipado com um avançado telescópio de 8,4 metros e a maior câmera digital já construída, o Rubin conta com o apoio de um potente sistema de processamento de dados.

No final deste ano, começará seu projeto principal, o Legacy Survey of Space and Time (LSST). Durante a próxima década, escaneará o céu todas as noites, captando até mesmo as mudanças visíveis mais sutis com uma precisão incomparável.