Oklahoma City Thunder vence Indiana Pacers e é campeão da NBA pela 1ª vez

"O que aconteceu com Tyrese... parou o coração de todos", disse o técnico do Indiana, Rick Carlisle, na entrevista coletiva após o jogo no Paycom Center.

"Mas ele vai voltar. Não tenho nenhuma informação médica sobre o que pode ter acontecido, mas ele vai voltar, e acho que vai se recuperar totalmente".

- O golpe final -

Lutando para resistir, o Indiana recorreu a T.J. McConnell, e o armador mais uma vez correspondeu perfeitamente, sendo muito ativo o time em ambos os lados da quadra.

Para espanto da torcida, os Pacers assumiram a liderança no intervalo após uma cesta de três pontos do armador Andrew Nembhard, faltando apenas três segundos para o estouro do cronômetro.

McConnell continuou imparável no ataque, marcando 13 de seus 16 pontos no terceiro quarto, até a forte defesa do Thunder funcionar.