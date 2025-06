Onde está o urânio iraniano? A grande incógnita após o ataque americano

Ele também mencionou possíveis "danos muito importantes" em Fordo, onde os equipamentos são extremamente sofisticados e sensíveis a vibrações, devido às explosões e à delicadeza destas custosas máquinas usadas para enriquecer urânio.

No entanto, nem todas as centrífugas estão registradas. Algumas foram armazenadas em locais desconhecidos nos últimos anos, em um contexto de deterioração na cooperação com a AIEA, segundo especialistas.

"Com urânio enriquecido a 60% e poucas centenas de centrífugas, o Irã ainda pode desenvolver rapidamente uma arma nuclear", alertou Davenport.

- Quais os riscos de proliferação? -

Antes do conflito, a AIEA não tinha detectado indícios de um "programa sistemático" para produzir uma arma nuclear e o Irã sempre negou ter tais intenções. Mas atualmente a Agência não tem nenhuma visibilidade.

Se prosseguirem as hostilidades, "o regime de não proliferação tal como o conhecemos poderia desmoronar", advertiu Grossi.