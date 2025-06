ONU alerta sobre milhões de afegãos saindo do Irã rumo ao seu país por guerra com Israel

Milhares de afegãos estão deixando o Irã devido à guerra com Israel e estão indo em direção ao sul do país, uma das nações mais pobres do mundo com uma severa crise humanitária, alertaram as Nações Unidas nesta segunda-feira (23).

No Afeganistão, onde os talibãs voltaram ao poder em 2021, quase 15 milhões de pessoas passam fome, segundo um relatório do Programa Mundial de Alimentos (PMA), organismo que pertence à ONU.

"Dados os preocupantes acontecimentos na região, as agências da ONU se preparam para potenciais movimentos transfronteiriços a partir do Irã. Apenas nos últimos dias, os retornos a partir do Irã superaram os 10.000 diários", disse a chefe da missão da ONU no Afeganistão, Roza Otunbayeva, ao Conselho de Segurança.